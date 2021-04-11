Belediyenin neşeli çaycısı personele moral oluyor
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Belediyenin neşeli çaycısı personele moral oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Belediyenin neşeli çaycısı personele moral oluyor

Balıkesir'in Sındırgı Belediyesinde 2 yıldır çaycı olarak çalışan Ali Kaya, belediye personeline sabah akşam konser veriyor.

Balıkesir'in Sındırgı Belediyesinde 2 yıldır çaycı olarak çalışan Ali Kaya, belediye personeline sabah akşam konser veriyor.

Asıl mesleği Sındırgı Belediyesinde çaycılık olan Ali Kaya, hem çay dağıtıp hem de neşeli şarkılarını söylüyor. Belediye çalışanları tarafından sevilen bir ses haline gelen Kaya, belediye personelini her sabah tüm samimiyeti ile karşılıyor. Az konuşup sadece sesini konuşturan Kaya, personelin kulağının pasını siliyor. Mesleğini severek yapan çaycı Ali Kaya, "Bu işi severek yapıyorum. Dağda olsun bayırda olsun şarkı söylemeyi daha çok seviyorum. Personellerimize sabah, öğle, akşam neşe kaynağı olsun diye şarkı söylüyorum. Onların güne daha iyi başlaması için elimden gelen her şeyi yapıyorum" dedi.

Belediye personeli de bu durumdan oldukça memnun olduklarını dile getirdi. - BALIKESİR

Belediyenin neşeli çaycısı personele moral oluyor
Belediyenin neşeli çaycısı personele moral oluyor
Belediyenin neşeli çaycısı personele moral oluyor
Belediyenin neşeli çaycısı personele moral oluyor
Belediyenin neşeli çaycısı personele moral oluyor
Belediyenin neşeli çaycısı personele moral oluyor
Belediyenin neşeli çaycısı personele moral oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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