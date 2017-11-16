Belediyenin Kömür Torbalarından PKK'nın Mühimmatı Çıktı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, bahçede gömülü Silopi Belediyesine ait torbalarda silah ve mühimmat bulundu.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Silopi ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde bir evin bahçesine gömülü vaziyette PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait mühimmat olduğu şeklinde istihbarat elde edildi.



Silopi İstihbarat Büro Amirliği ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ile bomba imha ekipleri tarafından 16.00-18.00 saatlerinde söz konusu adreste arama yapıldı.



Aramada, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında (KHK) görevlendirme yapılmadan önce görevde olan DBP'li Silopi Belediyesine ait kömür torbalarında, 7 kalaşnikof piyade tüfeği, 16 şarjör, keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 16 roketatar başlığı, 13 roketatar sevk fişeği, 250 muhtelif çapta fişek, 2 telsiz, hücum yeleği ve çok sayıda pil ele geçirildi.



Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.