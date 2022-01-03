Belediyenin kasasından çıkmıyor, ihtiyaç sahiplerine umut oluyor

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin kasasından para çıkmadan bulduğu kaynaklarla son üç yılda binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın yüzünü güldürdü.

Çeşitli işlemler için belediyeye bağış yapmak isteyenlerden bunun yerine ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere marketlerde geçerli olan alış veriş kartları almaları isteniyor. Gıda paketi olayını "vatandaş rencide olmasın" diyerek kaldıran Başkan Beyoğlu'nun uyguladığı bu yöntemle belediye kazançlı çıkarken, binlerce ihtiyaç sahibinin gıda ve benzeri ihtiyaçları da karşılandığı ifade edildi.

Bürokratik engelleri kaldırarak zaman kaybedilmeden pratik çözüm olması nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşların takdirini kazanan uygulama, belediye üzerinden çeşitli konularda işlem yapan firma ve işletme sahipleri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Sigara ve alkolün kapsam dışı bırakıldığı alışveriş kartlarını, ev ve mahalle ziyaretlerinde bir araya geldiği ihtiyaç sahibi vatandaşlara kendi elleriyle takdim eden Başkan Beyoğlu, ayrıca belediye birimlerine, "Buraya gelen hiçbir vatandaşı sorununu çözmeden göndermeyeceksiniz. Belediye kapısı halkın kapısıdır ve buranın sahibi de halktır" talimatını verdiği belirtildi. - DİYARBAKIR