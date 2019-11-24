Belediyenin kaçak inşaatı mühürlendi

24.11.2019 00:24 | Son Güncelleme: 24.11.2019 00:24

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısında kaçak yapılaşmaya taviz verilmemesi ve kaçak yapıların kısa sürede yıkılmasına oy birliğiyle karar verilirken, bu karara rağmen Mudanya Belediyesi tarafından kaçak olarak yaptırılan bina, Büyükşehir Belediyesi tarafından mühürlendi.