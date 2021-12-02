BELEDİYENİN İŞLETTİĞİ KAFEDE MASA- SANDALYELERİ KIRDILAR; O ANLAR KAMERADA

MERSİN'de, Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen kafeye gelen B.C.E. ve C.B.G., masa, sandalye ve saksıları devirerek kırdı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalanan 2 şüphelinin başka suçlardan emniyette kaydı olduğu ortaya çıktı.

Adnan Menderes Bulvarı Özgecan Aslan Meydanı yanındaki Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği kafeye gelen 2 kişi, masa, sandalye ve saksıları devirdi. Masa ve sandalyeleri kırılması için yere vuran kişiler, kafenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Personelin ihbarı üzerine kafeye polis ekipleri sevk edildi. Kamera görüntüleri incelenirken, şüphelilerin B.C.E. ve C.B.G. olduğu tespit edildi. B.C.E.'nin 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık' ve 'kasten yaralama', C.B.G.'nin ise 'kasten yaralama' ve 'dolandırıcılık' suçlarından emniyette kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.