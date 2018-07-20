Belediyenin Havuzlarında Binlerce Çocuk Yüzme Öğreniyor

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince kurulan portatif havuzlarda binlerce çocuk yüzme öğreniyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin yaz tatillerini daha güzel geçirmeleri için hayata geçirilen Mahalleme Havuz Geldi Projesi'ne çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Midyat Mülteci Barınma Kampı Havuzu, Yeşilli ve Artuklu merkezde ise Abdulkadir Tutaşı Ortaokulu ile Hatuniye Kız Teknik ve Anadolu Meslek Lisesinde kurulan portatif havuzlarda yaklaşık 3 bin çocuk yüzme öğrendi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, Mahalleme Havuz Geldi Projesi kapsamında binlerce çocuğa yüzme öğrettiklerini söyledi.

Geçen yıl kentte ilkini gerçekleştirdikleri projeye bu sene de devam ettiklerini kaydeden Yaman, bu sayede daha önce hiç havuz görmemiş çocuklara ulaştıklarını belirtti.

Çocukları mutlu ettiklerini aktaran Yaman, "çocuk gülerse şehir güler" bakış açısıyla çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Bu sene de 4 yerde portatif havuz kurduklarını anımsatan Yaman, şöyle konuştu:

"Midyat Mülteci Barınma Kampı Havuzu, Yeşilli ilçesinde ve Artuklu merkezde ise Abdulkadir Tutaşı Ortaokulu ile Hatuniye Kız Teknik ve Anadolu Meslek Lisesinde portatif havuzlarımızı kurduk. Çocuklarımız, uzman eğitmenlerimiz tarafından eğitiliyor. Şuanda yaklaşık 3 bin çocuğumuz yüzme eğitimi aldı. Bu bizi sevindiriyor."

Midyat Mülteci Barınma Kampı'nda açtıkları havuzla Suriyeli çocukları sevindirdiklerini kaydeden Yaman, "Emanetimiz olan çocukları şehrimizde en güzel şekilde ağırlamanın derdindeyiz. Çünkü onların mutlu olması demek ülkemizin, milletimizin mutluluğu demektir." dedi.

Yüzme antrenörü Nurullah Arkadaş ise, "Yaklaşık bir aydır kurslarımız başlamış. Mardin'de 3 bin civarında öğrenciye yüzme öğretiyoruz. Çocuklar çok keyif alıyor. Sırt üstü ve normal yüzme öğretiyoruz. Son zamanlardaysa havuzda oyunlar oynuyoruz. Çocuklar hallerinden memnun." ifadesini kullandı.

Muhammed Furkan Kepçe, daha önce yüzme bilmediğini ve belediyenin açtığı havuzlar sayesinde yüzme öğrendiğini belirtti.

Fatih Demir, çok eğlendiğini ve eğitmenlerin kendisine yüzme öğrettiğini kaydetti.

Emir Aydın, "Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ediyorum. Bize bu imkanları sağladığı için." dedi.