Belediyenin Hafriyat Kamyonu Devrildi: 2 Yaralı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde asfalt çalışması yapan Hatay Büyükşehir Belediyesine ait kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre Arsuz'un Akçalı Mahallesi'nde yapılan asfalt çalışması sırasında hafriyat malzemesi yüklü 06 FE 7726 plakalı kamyon virajı alamayınca devrildi.



Kamyonun şoförü Naim Karagöz ile araçta bulunan Naci Yıkar yaralandı. 112 acil ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.



Kaza sonrası asfalt çalışmaları bir süre durduruldu.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - HATAY