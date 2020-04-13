Belediyenin ekmek fiyatını 50 kuruşa düşürmesi vatandaşı memnun etti
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Malatya

Belediyenin ekmek fiyatını 50 kuruşa düşürmesi vatandaşı memnun etti

Belediyenin ekmek fiyatını 50 kuruşa düşürmesi vatandaşı memnun etti Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin ekmeği 50 kuruşa düşürmesi vatandaş tarafından memnuniyetle karşılandı Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Malatya Ekmek Gıda Sanayi A.

13.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:40
Belediyenin ekmek fiyatını 50 kuruşa düşürmesi vatandaşı memnun etti

Belediyenin ekmek fiyatını 50 kuruşa düşürmesi vatandaşı memnun etti

MALATYA - Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin ekmeği 50 kuruşa düşürmesi vatandaş tarafından memnuniyetle karşılandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Malatya Ekmek Gıda Sanayi A.Ş tarafından halka verilen ekmekte 60 kuruşluk indirim yapılıp, hafta sonu 50 kuruş alınmıştı. Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Karakavak Mahallesinde de, MEGSAŞ tarafından, sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşların ekmek ihtiyacı karşılandı. Vatandaşlar 50 kuruş karşılığında ekmeklerini aldı. Karakavak Mahallesi Muhtarı İhsan Güngör, " Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibi tarafından mahallemizde ekmek 50 kuruştan satıldı. Mahallemizde mağdur olan vatandaşlarımız adına bu yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Serdar Ciğerci isimli vatandaş da, "Sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı bizler dışarı çıkamadık. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Karakavak Mahallesinde de ekmekler geldi 50 kuruştan aldık teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hasan Hüseyin Göğebakan isimli vatandaş ise "Sokağa çıkma yasağı vardı. Bende evime 4 tane ekmek aldım" diye konuştu.

Belediyenin ekmek fiyatını 50 kuruşa düşürmesi vatandaşı memnun etti

Kaynak: İHA

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