Belediyenin döktüğü beton yolu elinde kazma ile böyle zarar verdi
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Belediyenin döktüğü beton yolu elinde kazma ile böyle zarar verdi

Giresun'un Eynesil ilçesinde belediye tarafından yeni dökülen beton yol yaşlı bir kadın tarafından kazma ile zarar verildi.

Belediyenin döktüğü beton yolu elinde kazma ile böyle zarar verdi
26.06.2020 17:04 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:08

Giresun'un Eynesil ilçesinde belediye tarafından yeni dökülen beton yol yaşlı bir kadın tarafından kazma ile zarar verildi.

Giresun'un Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi Abdigil Semtinde Eynesil Belediyesi tarafından yapılan yola çevredeki bir kadın tarafından kullanılamaz hale getirildi. Belediye işçilerinin uyarılarına rağmen elinde kazma olan kadın henüz beton dökülmüş yolu tarla kazar gibi kazmaya devam etti.Yolun önemli bir kısmana zarar veren kadın daha sonra oradan uzaklaşıp gitti.

"Yapma ana" demelerine aldırış etmedi

O anlar ise belediye işçileri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntüde belediye işçilerinin, "Yapma, etme anacığım yazıktır, günahtır, polisi arayacağız" denilmesine rağmen kadın betonu kazmayı sürdürdü.

Olayla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ise "Vatandaşımızın kendi şahsi yol talebi vardı. Bizde önce ana yolu betonlayıp daha sonra tali yola beton dökeceğimizi iletmemize rağmen, önce kendi yolunun yapılmamasına tepki gösteren vatandaşımız bu şekilde yola zarar verdi. Üzücü bir durum" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Manşet

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