Belediyenin diktiği çiçekleri kargalar söktü
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Belediyenin diktiği çiçekleri kargalar söktü - Haber
Malatya, Güncel

Belediyenin diktiği çiçekleri kargalar söktü

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi kapsamında dikilen çiçekleri 2 karganın sökmesi cep telefonuyla kaydedildi.

10.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:45
Belediyenin diktiği çiçekleri kargalar söktü

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi kapsamında dikilen çiçekleri 2 karganın sökmesi cep telefonuyla kaydedildi.

Kent merkezinde Çevreyolu Sanayi Kavşağına, Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çevre düzenlemesi kapsamında çiçek dikildi. Alana konan 2 karga ise bu çiçekleri tek tek söktüğü görüldü. Kargaların çiçekleri sökme anı ise bölgeden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde 2 karga, çiçekleri tek tek sökerek yere bıraktığı anlar yer aldı.

Belediyenin diktiği çiçekleri kargalar söktü

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Belediyenin diktiği çiçekleri kargalar söktü

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Bakan'dan korkutan açıklama: Virüsün ülkede olma ihtimali çok yüksek Haber
Bakan'dan korkutan açıklama: Virüsün ülkede olma ihtimali çok yüksek
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Haber
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı Haber
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç James Jeffrey Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Can Yaman Levent Can Okan Bayülgen Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna İsmail Kartal Sergen Yalçın Fernando Muslera Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İran Kadın Petrol İtalya
Şu an buradasınız: Belediyenin diktiği çiçekleri kargalar söktü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 15:30:45. #1.15#