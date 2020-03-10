Belediyenin diktiği çiçekleri kargalar söktü Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi kapsamında dikilen çiçekleri 2 karganın sökmesi cep telefonuyla kaydedildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi kapsamında dikilen çiçekleri 2 karganın sökmesi cep telefonuyla kaydedildi.

Kent merkezinde Çevreyolu Sanayi Kavşağına, Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çevre düzenlemesi kapsamında çiçek dikildi. Alana konan 2 karga ise bu çiçekleri tek tek söktüğü görüldü. Kargaların çiçekleri sökme anı ise bölgeden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde 2 karga, çiçekleri tek tek sökerek yere bıraktığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA