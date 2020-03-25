Belediyenin dezenfekte çalışmalarına vatandaşlar traktörleriyle destek verdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Belediyenin dezenfekte çalışmalarına vatandaşlar traktörleriyle destek verdi - Haber
Alaşehir, Sağlık

Belediyenin dezenfekte çalışmalarına vatandaşlar traktörleriyle destek verdi

Belediyenin dezenfekte çalışmalarına vatandaşlar traktörleriyle destek verdi Alaşehir Belediyesinin korona virüs salgınına karşı mücadele kapsamında yürüttüğü dezenfektan çalışmalarına bazı üreticiler de belediyenin çağrısı üzerine traktörleriyle katılarak destek verdi.

25.03.2020 23:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:48
Belediyenin dezenfekte çalışmalarına vatandaşlar traktörleriyle destek verdi

Belediyenin dezenfekte çalışmalarına vatandaşlar traktörleriyle destek verdi

MANİSA - Alaşehir Belediyesinin korona virüs salgınına karşı mücadele kapsamında yürüttüğü dezenfektan çalışmalarına bazı üreticiler de belediyenin çağrısı üzerine traktörleriyle katılarak destek verdi.

Alaşehir Belediyesi hazırlamış olduğu dezenfektanları, iş makineleriyle tüm şehri dezenfekte etti. Belediyenin iş makinelerine ilave olarak, 10 vatandaş da traktörlerine ilaç atma aparatlarını takıp gelerek destek verdi. Alaşehir'in tüm cadde ve sokaklarının yanı sıra, çöp bidonları, çocuk parkları, açık park alanları ve oturma grupları dezenfekte edildi.

Alaşehir Belediyesi iş makineleri ve vatandaşların verdiği destekle toplam 13 traktör ve 3 adet iş makinesiyle şehrin tamamı dezenfekte edildi. Dezenfekte işlemlerine başlamadan önce, Alaşehir Belediyesi hopörlörlerinden, tüm vatandaşlar uyarılarak, balkonlarında bulunan yiyecek ve çamaşırların toplanması istendi. Alaşehir Belediyesi tarafından hazırlanan dezenfektanlar, belediye şantiyesinden iş makinelerine ve traktörlere yüklenerek, püskürtme yöntemiyle tüm şehir dezenfekte edildi.

Tüm uygulamaları adım adım takip eden, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bugün Alaşehirlilerle belediye el ele sloganıyla başladığımız korona virüs mücadelemizi, bizlere her zaman destek veren Alaşehirli vatandaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Vatandaşlarımızın çalışmalarımıza destek vermek için traktörleriyle belediyemize gelmeleri bizleri duygulandırdı. Bu milletin bu birlik ve beraberliği ile aşamayacağı engel yoktur. Vatandaşlarımızın davranışları bizleri çok duygulandırdı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Çin'den başlayıp, tüm dünyayı etkileyen ve ülkemizde de olumsuzluklara neden olan Korona virüs salgını karşısında, belediye olarak gerekli önlemleri aldık, ancak, tedbiri elden bırakmamak gerekir. Bakanlığımızın belirlemiş olduğu önlemlere eksiksiz olarak uymamız gerekir. Belediyemize ait araçlarımız ve traktörleriyle bizlere destek veren vatandaşlarımızın traktörleriyle korona virüs mücadelemizi yaptık. Bildiğiniz gibi koronavirüs ile mücadele tedbirlerini daha önce almıştık. Çocuk oyun parklarında, kamu kurumlarında, askeriyemizde camilerimizde, garda dezenfeksiyonları tamamladık. Bu kapsamda bu günde tüm ilçemizin caddelerinde, parklarda dezenfekte yapmaya devam ediyoruz. Lütfen evde kalın. Alaşehirimiz dezenfekte olsun. Bu elim rahatsızlığı birlikte yeneceğiz, geç buluşalım, buluşmayalım, üzerimize düşen ne varsa yapalım. Hep beraber yapacağız, hep beraber başaracağız." dedi.

Traktörlerine taral ilaç atma makinelerini takıp gelen vatandaşlar da, "Başkanımızdan haber geldi, traktörlere taralımızı taktık geldik. Yeter ki başkanımız istesin biz her zaman geliriz. Bu görev hepimizin." dediler.

Belediyenin dezenfekte çalışmalarına vatandaşlar traktörleriyle destek verdi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Belediyenin dezenfekte çalışmalarına vatandaşlar traktörleriyle destek verdi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi uyardı! İşte önlemlere uyulmadığında oluşacak senaryo Haber
Bilim Kurulu üyesi uyardı! İşte önlemlere uyulmadığında oluşacak senaryo
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti tarihe geçti Haber
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti tarihe geçti
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı Haber
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? Haber
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haber
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Kalça dansı yapan Aleyna, sosyal medyayı salladı Haber
Kalça dansı yapan Aleyna, sosyal medyayı salladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
13 gün sonra eve dönen Ayşe: Bir evde zorla tutuldum, uyuşturucu verdiler
13 gün sonra eve dönen Ayşe: Bir evde zorla tutuldum, uyuşturucu verdiler
Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız
Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi
CZN Burak, dışarıya çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa yardım kolisi dağıttı
CZN Burak, dışarıya çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa yardım kolisi dağıttı
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi
İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın
Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yalın Hadise James Bond Fahrettin Koca
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Yılmaz Vural Lionel Messi Nihat Özdemir
Daha Fazla Futbolcu Beşiktaş Açıklama Fatih Terim
Şu an buradasınız: Belediyenin dezenfekte çalışmalarına vatandaşlar traktörleriyle destek verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 00:34:43. #1.14#
title