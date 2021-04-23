Belediyenin çocuk bandosu ilk programına 23 Nisan'da çıktı

Belediyenin çocuk bandosu ilk programına 23 Nisan'da çıktı 9 yaşında babası ile birlikte bando şefliği yaptı Karabük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende Karabük Belediyesinin çocuk bandosu ilk programını icra etti.

Belediyenin çocuk bandosu ilk programına 23 Nisan'da çıktı

9 yaşında babası ile birlikte bando şefliği yaptı

KARABÜK - Karabük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende Karabük Belediyesinin çocuk bandosu ilk programını icra etti.

Karabük Belediyesi tarafından mahallelere kurulan Sosyal Yaşam Merkezlerinde 7'den 70'e her kesime düzenlenen farklı proje ve kurslar kapsamında bando eğitimi alan çocuklar ilk programlarına kendi bayramlarında çıktı.

Karabük Anıtı'nda düzenlenen törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jnadarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile daire müdürleri katıldı.

Pandemi tedbirlerine uygun olarak dar kapsamlı düzenlenen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başladı.

Yarışmalarda derece alan öğrencilerin şiirlerini okuduğu programda en büyük ilgiyi ise belediyenin çocuk bandosu çekti.

Karabük Belediye Başkanının destekleri ile SYM'lerde çok değişik yönde çalışmalar yaptıklarını kaydeden Belediye başkan yardımcısı Seher Berker, " Belediye Başkanımızın önerisi ile bando şefimiz çocukları çalıştırdı. Küçücük çocuklar büyüklerin çaldığı enstrümanları çalıyor. İlk defa programa bugün çıktılar" dedi.

Belediye Bando şefi Yusuf Nuri Gürbüz ise, ilk defa kızı ile birlikte programa çıktığını ifade ederek, Çocuklarımız epey bir aşama geldiğini ve bundan sonra yeni hedeflerinin 15 yeni çocukla daha farklı eksende büyüterek ülkeye taşımak istediklerini kaydetti.

Babası gibi bando şefi olmak ve bando yönetmek istediğini söyleyen 9 yaşındaki Akande Nisa Gürbüz ise, babası ile çıktığı ilk programda çok heyecanlandığını söyledi.

Tören kapsamında çeşitli yarışmalarda derece alan öğrencilere ödüllerini veren Karabük Valisi Fuat Gürel, daha sonra küçük bandocuları performanslarından dolayı tebrik ederek onlarla hatıra fotoğraf çektirdi.

Program araç konvoyu ile şehir turu yapıldıktan sonra sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM