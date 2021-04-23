Belediyenin çocuk bandosu ilk programına 23 Nisan'da çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediyenin çocuk bandosu ilk programına 23 Nisan'da çıktı

Belediyenin çocuk bandosu ilk programına 23 Nisan'da çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende Karabük Belediyesinin çocuk bandosu ilk programını icra etti.

Karabük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende Karabük Belediyesinin çocuk bandosu ilk programını icra etti.

Karabük Belediyesi tarafından mahallelere kurulan Sosyal Yaşam Merkezlerinde (SYM) 7'den 70'e her kesime düzenlenen farklı proje ve kurslar kapsamında bando eğitimi alan çocuklar ilk programlarına kendi bayramlarında çıktı.

Karabük Anıtı'nda düzenlenen törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jnadarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile daire müdürleri katıldı.

Pandemi tedbirlerine uygun olarak dar kapsamlı düzenlenen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başladı.

Yarışmalarda derece alan öğrencilerin şiirlerini okuduğu programda en büyük ilgiyi ise belediyenin çocuk bandosu çekti.

Karabük Belediye Başkanının destekleri ile SYM'lerde çok değişik yönde çalışmalar yaptıklarını kaydeden Belediye başkan yardımcısı Seher Berker, " Belediye Başkanımızın önerisi ile bando şefimiz çocukları çalıştırdı. Küçücük çocuklar büyüklerin çaldığı enstrümanları çalıyor. İlk defa programa bugün çıktılar" dedi.

Belediye Bando şefi Yusuf Nuri Gürbüz ise, ilk defa kızı ile birlikte programa çıktığını ifade ederek, Çocuklarımız epey bir aşama geldiğini ve bundan sonra yeni hedeflerinin 15 yeni çocukla daha farklı eksende büyüterek ülkeye taşımak istediklerini kaydetti.

Babası gibi bando şefi olmak ve bando yönetmek istediğini söyleyen 9 yaşındaki Akande Nisa Gürbüz ise, babası ile çıktığı ilk programda çok heyecanlandığını söyledi.

Tören kapsamında çeşitli yarışmalarda derece alan öğrencilere ödüllerini veren Karabük Valisi Fuat Gürel, daha sonra küçük bandocuları performanslarından dolayı tebrik ederek onlarla hatıra fotoğraf çektirdi.

Program araç konvoyu ile şehir turu yapıldıktan sonra sona erdi. - KARABÜK

Belediyenin çocuk bandosu ilk programına 23 Nisan'da çıktı
Belediyenin çocuk bandosu ilk programına 23 Nisan'da çıktı
Belediyenin çocuk bandosu ilk programına 23 Nisan'da çıktı
Belediyenin çocuk bandosu ilk programına 23 Nisan'da çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Vedat Bilgin Nikos Dendias Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Belediyenin çocuk bandosu ilk programına 23 Nisan'da çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 13:15:26. #1.14#

title