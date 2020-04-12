Belediyenin çalışmasına vatandaşlar alkışlarla destek verdi Nizip Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir için cadde, sokak, kaldırım ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını özel solüsyonla hazırlanmış ilaçlı suyla yıkadı.

Nizip Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir için cadde, sokak, kaldırım ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını özel solüsyonla hazırlanmış ilaçlı suyla yıkadı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde cadde, sokak ve kaldırımları sabunlu suyla yıkadı. Cumhuriyet Meydanı ve Çarşı Cami avlusunda başlayan çalışma, kullandığı Atatürk Bulvarında devam etti.

Belediye ekiplerinin çalışmasını balkonlarından izleyen vatandaşlar ise, ekipleri alkışlarıyla destekledi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının küresel bir sorun haline geldiğine dikkati çekti.

Koronavirüse karşı Nizip'te ilk günden itibaren çaba sarf ettiklerini belirten Belediye Başkanı Sarı, şöyle konuştu:

"Cadde ve kaldırımların köpüklü ve tazyikli suyla yıkanmasından, toplu kullanım alanlarının dezenfekte edilmesine kadar hassasiyetle önlemlerimizi alıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın özverili çalışmalarını yakından takip ederek yapılan çalışmaların gereğini ilçemizin her alanında uyguluyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. İnşallah bu süreci de sorunsuz atlatırız."

Kaynak: AA