Son dakika haberi: BELEDİYENİN BİSİKLETLERİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ İÇİN POLİS HAREKETE GEÇTİ
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Son dakika haberi: BELEDİYENİN BİSİKLETLERİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ İÇİN POLİS HAREKETE GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların ücretli olarak kullanmasına imkan verdiği KOBİS bisikletlerini çalarak, hasar görmüş şekilde kentin çeşitli yerlerine atan şüpheli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların ücretli olarak kullanmasına imkan verdiği KOBİS bisikletlerini çalarak, hasar görmüş şekilde kentin çeşitli yerlerine atan şüpheli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Polis, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yaşayanların ücretli kullanımına sunulan KOBİS bisikletleri, yaklaşık 1 haftadır kiralama stantlarından çalınmaya başladı. Bisikletlerin üzerinde bulunan çipler sayesinde, hasar görmüş şekilde kentin çeşitli noktalarına atılmış olarak bulunan bisikletlerin çalınması hakkında belediye yetkilileri Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla KOBİS stantlarında bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bisiklet hırsızını bulmak için harekete geçti.

BELEDİYE, SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Şüphelinin stanttaki bisikleti çaldığı anları gösteren güvenlik kamerası kaydı ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Sosyal medya hesaplarında "Söyleyecek söz bulamadık" notu ile paylaşılan görüntülerde, şüphelinin gece 04.00 sıralarında KOBİS standındaki bisikleti zorlayarak yerinden çıkardığı ve bisiklet ile birlikte uzaklaştığı görülüyor.

Son dakika haberi: BELEDİYENİN BİSİKLETLERİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ İÇİN POLİS HAREKETE GEÇTİ
Son dakika haberi: BELEDİYENİN BİSİKLETLERİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ İÇİN POLİS HAREKETE GEÇTİ
Son dakika haberi: BELEDİYENİN BİSİKLETLERİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ İÇİN POLİS HAREKETE GEÇTİ
Son dakika haberi: BELEDİYENİN BİSİKLETLERİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ İÇİN POLİS HAREKETE GEÇTİ
Son dakika haberi: BELEDİYENİN BİSİKLETLERİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ İÇİN POLİS HAREKETE GEÇTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi: BELEDİYENİN BİSİKLETLERİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ İÇİN POLİS HAREKETE GEÇTİ - Haberler
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