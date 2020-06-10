Belediyenin alt yapı çalışması sırasında göçük Bilecik Belediyesi tarafından yapılan alt yapı çalışması sırasında yolda göçme meydana geldi.

Bilecik Belediyesi tarafından yapılan alt yapı çalışması sırasında yolda göçme meydana geldi.

Bilecik Belediyesi Hürriyet Mahallesi Park-2 Sokak Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi karşısında yürütülen yağmur suyu hattı çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi. Yaşanan çökmede küçük bir obruk oluşurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ve zabıta ekipleri geniş çaplı önlem alırken, bölgede bulunan binanın temelleri gözle görülür hale geldi.

"Yağmurun ardından yol çöktü"

Yaşanan göçme anını gören Osman Tok adlı vatandaş, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ifade ederek, "Yağmurun ardından yol çöktü, ekipler hemen geldi müdahale etti. Yolda daha fazla kayma olmasın diye taş ve kaya getirdiler, çalışmalar devam ediyor. Herhangi bir tehlikenin de söz konusu değil şuan " dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA