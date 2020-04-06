Belediyenin adını kullanıp, vatandaşı dolandırmaya kalkışan şüpheli tutuklandı
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Isparta, Polis, Güncel

Belediyenin adını kullanıp, vatandaşı dolandırmaya kalkışan şüpheli tutuklandı

Belediyenin adını kullanıp, vatandaşı dolandırmaya kalkışan şüpheli tutuklandıISPARTA'da belediyenin logosu ve 'Biz bize yeteriz Isparta'm' sloganını kullanarak vatandaştan para toplamaya çalıştığı belirlenen H.A. polis tarafından yakalandı.

06.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:36

Belediyenin adını kullanıp, vatandaşı dolandırmaya kalkışan şüpheli tutuklandı

ISPARTA'da belediyenin logosu ve 'Biz bize yeteriz Isparta'm' sloganını kullanarak vatandaştan para toplamaya çalıştığı belirlenen H.A. polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca 'kamu kurum ve kuruluşların ismi kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Isparta'da üzerinde belediye logosu ve 'Biz bize yeteriz Isparta'm' sloganının yer aldığı, IBAN numarası yazılmış kağıtların kente dağıtıldığını tespit eden belediye yetkilileri, durumu emniyete bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmanın ardından kağıtları hazırlayıp, evlerin kapıları ve posta kutularına atan kişinin H.A. olduğunu belirledi. H.A. polisin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece 'kamu kurum ve kuruluşların ismi kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. Şüpheli ve kendisini adliyeye sevk eden polis ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven taktığı görüldü.

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, konuya ilişkin açıklama yaptı. Akbulut açıklamasında, Isparta Belediyesi'nin isim ve amblemiyle sahte IBAN numarası kullanılarak 'Biz bize yeteriz' sloganı adı altında başlatılan yardım kampanyasının suistimali yoluyla 'kamu kurum ve kuruluşların ismi kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldığını, bu kapsamda şüpheli H.A.'nın yakalanarak tutuklandığını aktardı. Başsavcı Akbulut ayrıca, "Bu tür dolandırıcılık yapmaya çalışanlara karşı daha dikkatli olunması, resmi kurum ve kuruluşlar tarafından teyit edilmeyen yalan ve yanlış haberlere itibar edilmemesi, içinde bulunduğumuz bu hassas süreçte kamu düzeni ve kamu güvenliğini bozacak tutum ve davranışlardan kaçınılması, halk arasında panik ve korkuya sebebiyet verecek paylaşımların en yakın kolluk birimine veya Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar edilmesini gerekmektedir" dedi.

Belediyenin adını kullanıp, vatandaşı dolandırmaya kalkışan şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA

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Belediyenin adını kullanıp, vatandaşı dolandırmaya kalkışan şüpheli tutuklandı
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