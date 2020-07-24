Belediyenin adını kullanarak para toplayan dolandırıcılara dikkat Serdivan Belediyesi, belediye başkanı, başkan yardımcıları ve bürokratların adını kullanarak ihtiyaç sahibi olan çocuklar için yardım ve para talep eden şahıslara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Serdivan Belediyesi, belediye başkanı, başkan yardımcıları ve bürokratların adını kullanarak ihtiyaç sahibi olan çocuklar için yardım ve para talep eden şahıslara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Serdivan Belediyesi adına belediye başkanı, başkan yardımcıları ve bürokratların adını kullanarak ihtiyaç sahibi olan çocuklar için yardım toplandığı, hesap veya IBAN numarası paylaşılarak vatandaşlardan para talep eden şahıslara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Belediyenin yaptığı yazılı açıklamada, "Serdivan Belediyesi'nin, belediye başkanımızın, başkan yardımcılarımızın ve bürokratlarımızın isimleri kullanılmak sureti ile; belediye adına ihtiyaç sahibi olan çocuklar için yardım toplandığı, hesap veya IBAN numarası paylaşılarak vatandaşlarımızdan para talep edildiği belediyemize yapılan şikayetler doğrultusunda tespit edilmiştir. Konu ile ilgili kolluk kuvvetlerine gerekli bilgilendirme yapılmış olup ayrıca yasal işlemler de başlatılmıştır. Serdivan Belediyesi veya görevli bürokratları adına şahıs, işletme veya kurumlardan herhangi bir yardım talebinde bulunulması kesinlikle söz konusu değildir. Bu tarz talepte bulunan kişilere kesinlikle itibar edilmemesi, bahse konu durumla karşılaşılması halinde ise konunun en kısa sürede emniyet birimlerine iletilmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA