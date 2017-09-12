Belediyenin Adını Kullanarak Dolandırıcılık Yapan 5 Kişi Yakalandı

Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi'nin adını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 5 kişi, şikayet üzerine yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran İ.G.A., 9 Eylül tarihinde kendisini Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli Mümtüz A. olarak tanıtan bir kişinin, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bin metrekare parke taşı satın aldığını, paranın ödenmesini beklediği sırada sattığı malın Adana'da başka bir yere götürüldüğünü öğrendiğini bildirdi. Kendisinden parke alan kişilerin daha sonra ortadan kaybolduğunu belirten İ.G.A., dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.



Şikayet üzerine hareket geçen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen M.D., R.K., Ü.D. ve B.D.'yi Mersin'de, kendisini belediye personeli olarak tanıttığı ileri sürülen H.Ö.'yü ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Mağdurlara ait malzemelerin bir kısmı da Adana'da ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturmayı genişleten polis, zanlıların Mersin, Adana, Ankara, Adıyaman ve Çorum'dan benzer şekilde 8 ayrı iş yerinden çok sayıda boya ve yemeklik yağ dolandırıcılığı olayına karıştıklarını belirledi.



Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MERSİN