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BELEDİYENİN ADINI KULLANARAK DOLANDIRICILIK YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLEN 4 KİŞİYE GÖZALTI

ADANA'da dolandırıcılar, Büyükşehir Belediyesi adına sahte satın alma talep formu düzenleyip, bir işyerinden 56 bin 100 lira değerinde televizyon ve elektrikli süpürge aldı.

BELEDİYENİN ADINI KULLANARAK DOLANDIRICILIK YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLEN 4 KİŞİYE GÖZALTI
11.07.2020 10:00 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:04

ADANA'da dolandırıcılar, Büyükşehir Belediyesi adına sahte satın alma talep formu düzenleyip, bir işyerinden 56 bin 100 lira değerinde televizyon ve elektrikli süpürge aldı. Belediyeye gidip parayı tahsil etmeye çalışan iş yeri sahibi, dolandırıldığını anladı. Şikayet üzerine İstanbul ve Kocaeli'de yakalanan 4 şüpheli, serbest kaldı.

Merkez Seyhan ilçesinde beyaz eşya satıcılığı yapan M.A.G.'ye internet üzerinden ulaşan bir kişi, kendisini belediye görevlisi olarak tanıtıp, eşya ihtiyaçları olduğunu belirtti. Daha sonra iş yerine 15 televizyon ve 30 elektrikli süpürge alınacağı bildirilen satın alma talep formu geldi. Ardından M.A.G.'nin iş yerine gelen 2 şüpheli, satın alma talep formunda yer alan televizyon ve elektrikli süpürgeleri alarak, iş yerinden ayrıldı.

ÖDEMEYİ ALAMAYINCA BELEDİYEYE GİTTİİş yeri sahibi M.A.G., 15 gün içerisinde ödemesini alamayınca Adana Büyükşehir Belediyesi'ne giderek, satış yaptığını ve ödemesinin halen yapılmadığını söyledi. Belediye görevlileri böyle bir alım yapmadıklarını ve belgenin sahte olduğunu belirtti. Dolandırıldığını anlayan M.A.G., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği'ne giderek durumu bildirdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, televizyon ve süpürgeyi alanların Ankara'da R.M.'ye ait nakliyat firmasında çalışan S.A., Y.A. ve D.K. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin İstanbul ve Kocaeli'ye kaçtıklarını belirleyen polis, 8 Temmuz'da şafak vakti düzenlediği operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.SERBEST KALDILAR

Adana'ya getirilerek sorgulanan şüphelilerden R.M. ve S.A. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Y.A. ve D.K. ise emniyetteki sorgularında, televizyon ve elektrikli süpürgeleri aldıklarını, Ankara'da tanımadıkları bir kişiye verdiklerini söyledi. Y.A. ve D.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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