Belediyenin Açtığı Yaz Kur'an Kursu Sona Erdi

Sivas Belediyesi, işitme engelli öğrencilere yönelik açtığı yaz Kur'an kursu sona erdi.

Cumhuriyet Üniversitesi ve İl Müftülüğünün de desteği ile Sivas Belediyesi Engelliler Kültür Merkezinde açılan kurslarda, ilkokul ve lise düzeyindeki 16 engelli öğrenciye Kur'an-ı Kerim eğitimi verildi.

Selim Ağa Cami hatibi Bedrettin Kocaman ve Sivas Müftülüğü İşitme Engelli Kur'an Kursu Öğretmeni Amine Kaşgin tarafından verilen derslerde başarılı olan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.

Törende konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, "Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i hem öğrenen, hem öğretendir hadisi şerifi gereği güzel bir iş yapmış oluyoruz. Cenabı Hak, bunun mükafatını hem bu dünyada, hem de ahirette verecektir. Sivas Belediyesi'ne ait olan bu mekan, her zaman sizlere açıktır. Bu bir ilk değil, devam edecektir ve her an neye ihtiyaç duyarsak, gerek fiziksel, gerek bedensel engelli diye tabir ettiğimiz ama asla engelli görmediğimiz bu kardeşlerimizin ailelerine tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından kursu başarıyla bitiren işitme engelli öğrencilere sertifikaları Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ve Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Biriminin kurucusu Prof. Dr. Recep Toparlı tarafından verildi.