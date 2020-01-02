Belediyenin açtığı kurslarda 252 kadın okuma yazma öğrendi

02.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:06

Kocasinan Belediyesi'nin açtığı kurslarına katılan 252 kadın okuma yazma öğrendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Okuma Yazma Seferberliği çerçevesinde, Türkiye genelindeki ilk uygulamayı başlattıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi'de verilen kurslara katılan 252 kişinin okuma yazma öğrendiğini söyledi.

Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlara kültür, sosyal, sanat ve eğitim alanında her türlü desteği verdiklerini belirten Çolakbayrakdar, "Geçtiğimiz yıldan bu zamana kadar açmış olduğumuz kurslara katılan 252 kişi okuma yazmayı öğrendi. Her yaş grubuna hitap kursumuzda özellikle 60-86 yaş aralığında kursumuza katılan büyüklerimiz, öğrenmenin yaşının olmadığının en iyi örneğini bize gösterdi. Kurslarımız sayesinde inşallah bölgemizde okuma yazma bilmeyen kimse kalmayacak. Bizler, vatandaşlarımıza hizmet için varız ve elimizden geldiğince en iyi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eğitmen Tuba Zorluer de "Bütün yaş gruplarının içerisinde bulunduğu kurslarımıza büyüklerimiz büyük bir mutlulukla geliyor ve okuma yazma öğrendikten sonra günlük hayatlarında hiç bir zorluk çekmiyorlar." dedi.

Kursiyerlerden 58 yaşındaki Fatma Koçer de okuma yazma öğrendiğini belirterek, "Çocukluk hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyum. Eşim ve torunlarım benim durumuma çok seviniyorlar." diye konuştu.

Şerife Karadağ (62) ise "Buraya gelmekten çok mutluyum. Okuma yazma bilmediğim için çoğu konuda bilgi eksikliği yaşıyordum, artık bu geride kaldı. Çocuklarım okumamı çok istiyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA