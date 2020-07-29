Belediyenin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1.5 ton mahsul toplandı
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Belediyenin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1.5 ton mahsul toplandı

Belediyenin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1.5 ton mahsul toplandı 35 dönümlük bahçeden toplanan meyve ve sebzeler ihtiyaç sahiplerine gidecek Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye tarafından 80 gün önce fideleri ekilerek oluşturulan 35 dönümlük bahçeden 1.5 ton mahsul toplandı.

29.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:58

Belediyenin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1.5 ton mahsul toplandı

35 dönümlük bahçeden toplanan meyve ve sebzeler ihtiyaç sahiplerine gidecek

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye tarafından 80 gün önce fideleri ekilerek oluşturulan 35 dönümlük bahçeden 1.5 ton mahsul toplandı. Toplanan ürünler belediye görevlilerince ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

İzmit Belediyesi, korona virüsün olumsuz etkileyeceği tarım sektörüne destek vermek amacıyla, yaklaşık 3 ay önce Durhasan Köyü'nde belediyeye ait tarım arazilerinde fideleri toprakla buluşturdu. 35 dönümlük arazide organik ata tohumları ile yapılan ekimin üzerinden geçen 80 günün ardından bahçeden alınan ilk mahsuller ise toplandı. Boş araziye yapılan fidelerin büyümesi ile elde edilen yaklaşık 1.5 ton sebze ve meyvenin hasadı için ise tören düzenlendi. İlk ürünlerin hasadı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de katıldığı törenle yapıldı. 35 dönümlük bahçeden alınan meyve ve sebzeler, belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince, ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara dağıtılacak.

"İyi tarım sonucunda çıkacak fidelerle çiftçiye destek vermek istiyoruz"

Tarlanın oluşturulmasında Türkiye'deki tarımsal üretimin önemine dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu sebeple Dünya Çiftçiler Günü'nde tarımsal kalkınma hamlelerinin bir parçası olarak arazilerimizi tarıma açalım demiştik ve ilk uygulamalarımızı da 80 gün önce yapmıştık. Mühendis ve burada çalışan arkadaşlarımızla beraber ilk fidelerimizi dikmiştik. 80 gün sonra da ilk mahsullerimizi, ilk ürünlerimizi, ilk meyvelerimizi topluyoruz bugün. Bugün burada birkaç amacımız var. İlk amacımız pandemiyle birlikte doğal üretimin, özellikle hibrit değil, doğal tohumdan, iyi tarımın ne kadar önemli olduğunun farkındalığını oluşturmak ve bunun uygulayıcısı olmak bir yandan ve daha sonra buradan üreteceğimiz tohumlarla ve fidelerle bu iyi tarım sonucunda çıkacak fidelerle çiftçiye destek vermek istiyoruz. Çiftçinin üretimini, bereketini artırmak için bizde belediye olarak onlara yardımcı olmak, onların özellikle mali girdilerini azaltmak istiyoruz ki ürünleri daha çok para etsin" dedi.

Halk marketlerde yerli üreticilerin ürünleri satılacak

Yerli çiftçilere destek vermek adına halk marketler açacaklarını söyleyen Başkan Hürriyet, "Kuracağımız halk marketlerle yine hem bu topraklarımızdan bizim aldığımız ürünlerimizin tüketiciye daha uygun ve doğal ürünlerin tüketiciye kavuşmasını sağlayacağız hem de buradan üreticiye verdiğimiz destekle üreticiyle tüketiciyi buluşturmak, üreticinin de daha çok kazanması, en azından ektiğinin para etmesini istiyoruz. Burada iyi tarım uygulamalarını yine ileride kuracağımız ufak enstitüler şeklinde iyi tarım uygulamalarını da hayata geçirmek istiyoruz. Yine arkadaşlarımızın kurmuş olduğu küçük bir uygulama bahçesi var. Ata tohumunun ve yerli tohumun arttırılması ile alakalı deneme bahçeleri kurdular ki baya da başarılı, 80 güne rağmen baya başarılı noktaya gelmiş. Bunun tabii daha sürdürülebilir olması içinde tekniğini, bu konudaki bilimselliğini doğru kurmaya, doğru yapmaya çalışıyoruz. İnanıyoruz ki bu konuda azından İzmit ölçeğinde ciddi bir noktaya geleceğimizi düşünüyoruz. Bu 80 günlük bir çalışma ama buna devam ettikçe, sebat ettikçe bu işte daha katkısı büyük işlerin de olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Bahçeden alınan mahsuller ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Ekimi yapılan bahçeden 1 buçuk ton ürün elde ettiklerini kaydeden Başkan Hürriyet, "Bunların, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza dağıtımı yapılacak ki dağıtılmaya başlandı. Aynı zamanda evde bakım hizmetleri kapsamında hizmet verdiğimiz ailelerimiz var, ekonomik durumu olmayan insanlara yine bu doğal ürünler, bizim yetiştirdiğimiz ürünler onlara ulaştırılacak ve şu anda çalışması devam eden ve hayata geçtiğinde halk marketler olarak hayata geçtiğinde o halk marketlerde de uygun fiyattan direkt tüketiciye ulaştıracağımız bir mekanizma kurmamızda fayda sağlayacak burası hem de bizim deneyim kazanmamızı sağlayacak. Şimdi burası 6 buçuk dönümlük bir arazi. Burası bir uygulama bahçesi gibi biraz da işi göstermek, uygulamak için kullandığımız bir alan. Ama bunun dışında başka başka yerlerde arazilerimiz var, toplamda 35 dönüm. Şimdilik 35 dönüm arazimizi domates, biber, patlıcan, salatalık, karpuz, kavun gibi ürünler ektik. Bir kısmında da, uygulama bahçemiz var, meyve ağaçlarımız var, onlar şu an büyüyor. Bir kısmında da lavanta bahçelerimiz var. Bu bahçelerden ileride kooperatifleri teşvik etmek, kooperatifler kurdurmak, özellikle kadın çiftçiyi önemsiyoruz, kadın çiftçilerin sayısını arttırmamız lazım. Bu anlamda da bu bahçeleri kullanacağız. Kooperatifleri çoğaltıp var olan kooperatifleri bu bahçeler üzerinden güçlendirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Belediyenin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1.5 ton mahsul toplandı

Kaynak: İHA

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