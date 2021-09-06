Belediyemizin Yaptığı Dev Tesis Hızla Yükseliyor

Sosyal tesis ağını hızla genişleten Belediyemiz, Geylani Mahalesi'ne yaptığı tesisin çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal tesis ağını hızla genişleten Belediyemiz, Geylani Mahalesi'ne yaptığı tesisin çalışmalarını sürdürüyor.

Göreve geldiği günden bu yana vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalışan Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, Geylani Mahallesi'ne yapılan tesisin pazar alanı ve gençlik merkezi olarak kullanılabileceğini ifade etti. 10. 831, 00 m2'lik inşaat alanı üzerine yapılan olan tesis bodrum, zemin, zemin ara, birinci ve ikinci katlardan oluşacak. Çok amaçlı tesiste pazar yeri, ticari alanlar, bay-bayan spor salonu, millet kıraathanesi, büyük ölçekli düğün salonu ve zabıta birimi için yer bulunacak.

Sosyal Tesis Çalışmalarımız Devam Edecek

Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu Geylani Mahallesine modern bir tesis inşa edildiğini belirterek "Şahinbey Belediyesi olarak hem şehir merkezinde hem de mahalle olan köylerimizde sosyal tesis çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak önceliğimiz vatandaşımızın rahatlığı ve ihtiyaçlarının karşılanması. Geylani Mahallesi'ne Pazar yeri ve gençlik merkezi olarak kullanılabilecek çok amaçlı bir tesis inşa ediyoruz. Tesisimizi en kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre