Belediyemizin Yaptığı Dev Tesis Hızla Yükseliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediyemizin Yaptığı Dev Tesis Hızla Yükseliyor

Belediyemizin Yaptığı Dev Tesis Hızla Yükseliyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Sosyal tesis ağını hızla genişleten Belediyemiz, Geylani Mahalesi'ne yaptığı tesisin çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal tesis ağını hızla genişleten Belediyemiz, Geylani Mahalesi'ne yaptığı tesisin çalışmalarını sürdürüyor.

Göreve geldiği günden bu yana vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalışan Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, Geylani Mahallesi'ne yapılan tesisin pazar alanı ve gençlik merkezi olarak kullanılabileceğini ifade etti. 10. 831, 00 m2'lik inşaat alanı üzerine yapılan olan tesis bodrum, zemin, zemin ara, birinci ve ikinci katlardan oluşacak. Çok amaçlı tesiste pazar yeri, ticari alanlar, bay-bayan spor salonu, millet kıraathanesi, büyük ölçekli düğün salonu ve zabıta birimi için yer bulunacak.

Sosyal Tesis Çalışmalarımız Devam Edecek

Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu Geylani Mahallesine modern bir tesis inşa edildiğini belirterek "Şahinbey Belediyesi olarak hem şehir merkezinde hem de mahalle olan köylerimizde sosyal tesis çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak önceliğimiz vatandaşımızın rahatlığı ve ihtiyaçlarının karşılanması. Geylani Mahallesi'ne Pazar yeri ve gençlik merkezi olarak kullanılabilecek çok amaçlı bir tesis inşa ediyoruz. Tesisimizi en kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mansur Yavaş Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Derya Baykal Derya Şensoy
Spor Diego Salih Uçan Çağdaş Atan Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Belediyemizin Yaptığı Dev Tesis Hızla Yükseliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 18:58:32. #1.16#

title