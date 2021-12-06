Belediyemizin Sosyal Tesislerinde Engelli Vatandaşlar Hem Öğreniyor Hem Eğleniyor

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (Habermetre) - Belediyemizin sosyal tesislerindeki kurslara katılan engelli kursiyerler hem meslek öğreniyor hem de sosyalleşerek eğleniyorlar.

Belediyemize bağlı Şehit Er Zeynel Direkçi Sosyal Tesisi 'ne gelen engelliler vatandaşlar meslek öğrenerek aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Kurslara katılan engelli kursiyerler önce okuma yazma öğreniyor daha sonra da bilgisayar kursuna katılıyor.

Engelli Kardeşlerimize Destek Oluyoruz

Öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak adına tesislerde bir çok imkanlar seferber edilirken, okuma yazma öğretmeni Havva Seda Biter, "Burada elimizden geldiği kadar öğrencilerimizin hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bunun içinde elimizden gelen neyse onlara destek oluyoruz. Tesisimize gelen Mustafa kardeşimize okuma yazma öğrettikten sonra bilgisayar kursuna yönlendireceğiz. Böylece kendini geliştirip, hayata daha da sağlam bağlanacak" dedi.

Kendilerini Geliştirmelerinde Yardımcı Oluyoruz

Şehit Er Zeynel Direkçi Sosyal Tesisi'nde Bilgisayar öğretmeni olarak görev yapan Perihan Yaman engelli öğrencilerin normal öğrencilere göre daha istekli olduğunu belirterek, "Tesisimize gelen engelli öğrencilerimiz var. Normal öğrencilere göre daha istekliler. Bizde onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Bazı engelli öğrencilerimiz maalesef okuma-yazma bilmiyor. Burada okuma yazma öğretmenimle beraber bilgisayar destekli önce okuma yazma öğretiyoruz daha sonra bilgisayarın ofis programına geçiyoruz. Bu şekilde kendilerini geliştirmiş oluyorlar" dedi.

Başkan Tahmazoğluna Teşekkür Ettiler

Belediyemizin sunmuş olduğu imkanlarla kurslara katıldığını ifade eden Emine Kılıç "6 yıldır Şehit Er Zeynel Direkçi Sosyal Tesisi'ne geliyorum. Evlendikten sonrada burayla bağımı koparmayarak gelmeye devam ettim. Nasipse yakın zamanda çocuk bekliyorum ve onun içinde burada Pike, Battaniye ve yastık yapıyorum. Bizlere bu tesisi kazandıran Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Songül Ergin ise, bilgisayar öğrenmeyi çok istediğini ve burada çok mutlu olduğunu ifade etti.

Engelli öğrenciler, kendilerine bu tesiste bu imkanları sağladığı için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet