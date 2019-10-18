"Belediyemizin kaynakları terör örgütlerine, işbirlikçilerine peşkeş çekilmeyecek"

18.10.2019 20:07

İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "Halka hizmet için var olan, her türlü kaynağını son kuruşuna kadar milletine hizmet için harcamak zorunda olan belediyemizin kaynakları hiçbir şekilde terör örgütlerine, işbirlikçilerine peşkeş çekilmeyecek, bu konuda her türlü tedbir alınacaktır." dedi.

Akbıyık, belediye hizmet binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, dün itibarıyla "terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçları ile adli ve idari soruşturmalar kapsamında Hakkari ve Yüksekova belediye başkanlarının İçişleri Başkanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldığını ifade etti.

Kendisinin İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkan Vekilliğine, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı'nın da valilikçe Yüksekova Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirildiğini dile getiren Akbıyık, artık Hakkari Belediyesinin imkanlarını yine Hakkari halkına kullandıracaklarını söyledi.

Akbıyık, "Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz, herkese eşit mesafede davranacağız. Hakkari halkı ile el ele verip, bu kente hizmet edeceğiz. Hakkari Belediyesinin bütün kadroları, imkanları, bütçesi, kaynakları artık Hakkarililerin emrindedir. Gecikmeden, ötelemeden, ertelemeden kentin her meselesini bizim meselemiz yapacağız." dedi.

Belediyelerin temel fonksiyonunun millete hizmet etmek ve orada yaşayan insanların mahalli müşterek ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamak olduğunu vurgulayan Akbıyık, şöyle konuştu:

"Tahsis edilen tüm kaynakların milletin yaşam kalitesini arttırmak, eğitim, kültür, sağlık, spor, sanat alanlarda kentimizi iddialı bir yere taşımak içim kullanılması gerekmektedir. Bu perspektifte şüphesiz ki halka hizmet için var olan, her türlü kaynağını son kuruşuna kadar milletine hizmet için harcamak zorunda olan belediyemizin kaynakları hiçbir şekilde terör örgütlerine, işbirlikçilerine peşkeş çekilmeyecek, bu konuda her türlü tedbir alınacaktır."

Akbıyık, bugünden başlayarak kentin her köşesine, kişisine ve meselesine bu sorumluluk ve anlayışla bütün çalışanlarıyla Hakkari halkının destekleri ile hizmet götürmeye devam edeceklerini söyledi.

Terör örgütü ile ilişkili olmayan, işine, devletine bağlı ve vatandaşına hizmet amaçlı her personelle hizmet vermeye devam edeceklerini vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Onların aşına, ekmeğine karışmadan çalışacağız. Terör örgütü ile ilişkili olanların gereğini hem hukuki hem idari anlamda yapacağız. Bu doğrultuda uzun yıllar terör örgütünün ihaneti ile ertelenen ve geciken bütün hizmetler, başta sayın Cumhurbaşkanımızın ve her düzeyde görevlilerimizin katkı ve desteği ile hayata geçirilecektir. Biz bu sürede Hakkari'nin emrinde olacağız. Hakkari'ye hizmet etmenin şeref ve onuru içinde olacağız. Millete hizmet için bütün arkadaşlarımızla 24 saat esasına bağlı olarak çalışma sergileyeceğiz. Şüphesiz ki bu hizmetimiz bütün vatandaşlarımızı ayrım yapmaksızın kucaklayıcı, her birisinin bir kıymet olduğunu bilerek gerçekleştirecektir."

Akbıyık, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, sözlerini "Bundan sonra Hakkari'de hayat daha güzel olacak." diyerek tamamladı.

Kaynak: AA