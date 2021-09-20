BELEDİYEMİZİN İHA'LI İMAR ÇALIŞMASI TAKDİR TOPLUYOR

Birçok önemli çalışmasında teknolojiden yararlanan Belediyemiz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından eylem planı kapsamında hazırlanan halihazır haritaları İnsansız Hava Aracı (İHA) ile üretiyor.

Belediyemiz, hizmetlerinin daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için teknolojiden yararlanmaya devam ediyor. Belediye, son olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün fotogrametri ve uzaktan algılama yöntemiyle harita yapımında en son teknolojiden yararlanarak, şehrin geleceğini daha sağlam zemin üzerine kurmayı hedefliyor.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'müzün son çalışmalarından bir tanesi olan TPAO güneyi ve Millet Bahçesi sınırları arasında kalan 550 hektar ile Altınşehir Mahallesi Sanko güneyinde yer alan yaklaşık 200 hektar olmak üzere toplam 750 hektar alanın taramasının İHA marifetiyle tamamlandığını söyleyen yetkililerimiz, daha önce yapılan uçuşlarda da bin 600 hektar alanın halihazır haritalarının üretildiğini dile getirerek, "Şu ana kadar toplamda yaklaşık 2 bin 350 hektarlık alanın halihazır haritaları İHA yoluyla güncellenmiştir" denildi.

Konu ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ise gelişen teknoloji ile birlikte İnsansız Hava Araçları (İHA)'nın birçok sektörde olduğu gibi harita sektöründe de kullanılmaya başlandığını, Belediyemiz olarak kendilerinin de bu teknolojiden yararlandıklarını ifade ederek, "Yenilikçi belediye anlayışı ile bizde bu teknolojiyi İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzde kullanmaya devam ediyoruz. Bu sayede vatandaşlarımıza daha hızlı ve sağlıklı hizmet vermeyi hedefliyoruz. Yenilikçi teknoloji kullanmak zaman ve ekonomik açıdan büyük avantaj sağlıyor. Drone ile haritalama ile çok geniş alanları kısa sürede, doğruluktan ödün vermeden, düşük maliyetle haritalamak mümkün" diye konuştu.

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