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Belediyemize Ait Halil ALKAYA ( Perşembe ) Pazar Yerinde Bulunan Dükkanların İhalesi Hakkında

Belediyemize ait Halil ALKAYA ( Perşembe ) Pazar Yerinde Bulunan 15 ( on beş ) Adet Dükkanın 04. 01. 2022 Günü Saat 14: 00'da 3 (üç) Yıllığına Kiralama İhalesi Hakkında Duyurudur.

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