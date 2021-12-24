Belediyemize Ait Halil ALKAYA ( Perşembe ) Pazar Yerinde Bulunan Dükkanların İhalesi Hakkında - Haberler
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Belediyemize Ait Halil ALKAYA ( Perşembe ) Pazar Yerinde Bulunan Dükkanların İhalesi Hakkında

Belediyemize Ait Halil ALKAYA ( Perşembe ) Pazar Yerinde Bulunan Dükkanların İhalesi Hakkında
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Menemen Belediyesi | DuyuruDetay belediyemize ait halil alkaya persembe pazar yerinde bulunan dukkanlarin ihalesi hakkinda Belediyemize Ait Halil ALKAYA ( Perşembe ) Pazar Yerinde Bulunan Dükkanların İhalesi Hakkında Belediyemize ait Halil ALKAYA ( Perşembe ) Pazar Yerinde Bulunan 15 ( on beş...

Menemen Belediyesi | DuyuruDetay belediyemize ait halil alkaya persembe pazar yerinde bulunan dukkanlarin ihalesi hakkinda

Belediyemize Ait Halil ALKAYA ( Perşembe ) Pazar Yerinde Bulunan Dükkanların İhalesi Hakkında

Belediyemize ait Halil ALKAYA ( Perşembe ) Pazar Yerinde Bulunan 15 ( on beş ) Adet Dükkanın 04. 01. 2022 Günü Saat 14: 00'da 3 (üç) Yıllığına Kiralama İhalesi Hakkında Duyurudur.

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