BELEDİYEMİZDEN SU İSRAFINA ALTERNATİF ÇÖZÜM ARAYIŞI

Su kaynağındaki azalmalardan dolayı suyu tasarruflu kullanma politikası üzerine çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Belediyemiz, şehir merkezindeki park ve bahçelerde kullanılacak sulama suyu için birçok noktada su kuyusu açtı.

Su kaynağındaki azalmalardan dolayı suyu tasarruflu kullanma politikası üzerine çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Belediyemiz, şehir merkezindeki park ve bahçelerde kullanılacak sulama suyu için birçok noktada su kuyusu açtı.

Şu sıralar mevsimden dolayı azalan su kaynaklarında yaşanan ve gelecekte de ciddi bir hal alması öngörülen su sorunu için çeşitli tedbirler alan Belediyemiz, yeni projeleri de hayata geçirmeye devam ediyor.

Daha önce vatandaşa suyu tasarruflu kullanması konusunda uyarılarda bulunan belediye yetkililerimiz, şimdi de belediyenin park ve bahçelerde kullanacağı sulama suyu için şehrin birçok noktasında yeni kuyular açtı.

Atatürk Bulvarı üzerinde açılan su kuyularını yerinde inceleyen Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, yaşam kaynağı olan suyun tüketimi konusunda daha duyarlı olunması gerektiği dile getirerek, "Yaz mevsimi ile birlikte su kaynaklarımızda meydana gelen azalmadan dolayı şu sıralar ciddi şekilde sıkıntı yaşıyoruz. Dünyamız için bu sorunun ilerleyen süreçte daha da artacağı öngörülüyor. Bunun için Adıyaman Belediyesi olarak bir dizi çalışma gerçekleştirerek tedbirlerimizi almaya başladık. Bunlardan bir tanesi olan şehir merkezindeki park ve bahçeleri sulama işinde kullanılacak olan su için birçok noktada su sondajı yaptırarak yeni kuyular açtık. Bu tür çalışmalarımız bundan sonrada devam edecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre