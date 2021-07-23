BELEDİYEMİZDEN ETKİN HAŞERE MÜCADELESİ 23 Temmuz 2021, 12: 58

Belediyemiz tarafından özellikle yaz aylarında sayıları artan sinek, sivrisinek ve karasinek gibi her türlü haşereye karşı yapılan ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Belediyemiz tarafından özellikle yaz aylarında sayıları artan sinek, sivrisinek ve karasinek gibi her türlü haşereye karşı yapılan ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Belediyemiz ilaçlama ekipleri tarafından ilçemiz genelinde özellikle sivri sinek popülasyonunun yoğunlukta olduğu sulak alanlarda ve kanal çevresinde ilaçlama çalışmaları sürdürülürken, ekipler ilçe genelinde yeşil alanlarda ve ağaçların yoğun olduğu bölgelerde de ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Bozüyüklülerin haşere ve sineklerden uzak, sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi amacıyla, otomatik makinelerle yapılan ilaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor.

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Belediyemiz tarafından özellikle yaz aylarında sayıları artan sinek, sivrisinek ve karasinek gibi her türlü haşereye karşı yapılan ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Belediyemiz ilaçlama ekipleri tarafından ilçemiz genelinde özellikle sivri sinek popülasyonunun yoğunlukta olduğu sulak alanlarda ve kanal çevresinde ilaçlama çalışmaları sürdürülürken, ekipler ilçe genelinde yeşil alanlarda ve ağaçların yoğun olduğu bölgelerde de ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Bozüyüklülerin haşere ve sineklerden uzak, sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi amacıyla, otomatik makinelerle yapılan ilaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor.

Kaynak: Habermetre