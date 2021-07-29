BELEDİYEMİZDEN EĞİTİME DESTEK

Belediyemiz, eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte ihtiyaç duyan okulların ihtiyaçlarını gidermeye başladı.

Belediyemiz, eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte ihtiyaç duyan okulların ihtiyaçlarını gidermeye başladı.

Pandeminin gölgesinde bir açık bir kapalı şekilde tamamlanan 2020-2021 eğitim-öğretim yılının sona ermesi ile okullardan gelen destek taleplerini karşılamaya başlayan Belediyemiz, 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu'nun çevre düzenlemesini gerçekleştirdi.

Adıyaman'ın birçok mahallesine asfalt götüren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren okul yönetimi ve veliler, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre