BELEDİYEMİZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİCİ EĞİTİMİ

Yöneticilerimiz iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirildi.

Yöneticilerimiz iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirildi.

İş sağlığı ve iş güvenliği konusu üzerinde ciddiyetle duran Belediyemiz eğitimlere ara vermeden devam ediyor.

Belediyemiz Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimlere belediyemizde yetkili başkan yardıcmılarımız, birim müdürlerimiz ve birim sorumlularımız katıldı. Eğitimler kapsamında yöneticilere iş sağlığının ve iş güvenliğinin önemi hakkında bilgiler veren İş Güvenliği Uzmanı Ali Akgül birikimlerini yöneticilerimizle paylaştı.

Yönetmelikte uyulması gereken bütün kuralları yerine getirdiklerini de söyleyen yetkililerimiz ise Adıyaman Belediyesi olarak iş güvenliği konusu üzerinde hassasiyetle durduklarını belirtti.

Kaynak: Habermetre