BELEDİYEMİZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİCİ EĞİTİMİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BELEDİYEMİZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİCİ EĞİTİMİ

BELEDİYEMİZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİCİ EĞİTİMİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Yöneticilerimiz iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirildi.

Yöneticilerimiz iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirildi.

İş sağlığı ve iş güvenliği konusu üzerinde ciddiyetle duran Belediyemiz eğitimlere ara vermeden devam ediyor.

Belediyemiz Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimlere belediyemizde yetkili başkan yardıcmılarımız, birim müdürlerimiz ve birim sorumlularımız katıldı. Eğitimler kapsamında yöneticilere iş sağlığının ve iş güvenliğinin önemi hakkında bilgiler veren İş Güvenliği Uzmanı Ali Akgül birikimlerini yöneticilerimizle paylaştı.

Yönetmelikte uyulması gereken bütün kuralları yerine getirdiklerini de söyleyen yetkililerimiz ise Adıyaman Belediyesi olarak iş güvenliği konusu üzerinde hassasiyetle durduklarını belirtti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Cimilli İbo Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Gervinho Fatih Terim Sadık Çiftpınar Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BELEDİYEMİZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİCİ EĞİTİMİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 16:39:47. #1.16#

title