Belediyemizde "Hayat Bağım" Projesinin 2. Eğitimi Düzenlendi

Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından anne ve anne adaylarına destek olmak amaçlı programın 2 si düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı ve Molfix ortaklığında yürütülen "Ebeveyn ve Çocuk Güvenli Bağlanma" projesi kapsamında 10 ilde başlatılan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi, Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kurumumuzdan ulaşılan anne ve anne adaylarına destek olmak amaçlı aylık 2 program olacak şekilde başlatıldı. Ayda 2 defa davet edilen farklı anne ve anne adaylarına Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Psikolog Emine ER tarafından "Güvenli Bağlanma ve Çocuk Gelişimi Mesajları " bilgilendirme sunumu gerçekleştirilerek konuyla ilgili kitapçıklar dağıtıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet