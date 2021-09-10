BELEDİYEMİZDE COVİD 19 AŞINIZI YAPTIRABİLİRSİNİZ
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BELEDİYEMİZDE COVİD 19 AŞINIZI YAPTIRABİLİRSİNİZ

BELEDİYEMİZDE COVİD 19 AŞINIZI YAPTIRABİLİRSİNİZ
Habermetre - Haberler | Toplum

BELEDİYEMİZDE COVİD 19 AŞINIZI YAPTIRABİLİRSİNİZ10 Eylül 2021 Cuma Günü Belediyemizde Covid 19 Aşınızı Yaptırabilirsiniz.

BELEDİYEMİZDE COVİD 19 AŞINIZI YAPTIRABİLİRSİNİZ

10 Eylül 2021 Cuma Günü Belediyemizde Covid 19 Aşınızı Yaptırabilirsiniz.

Oluşturulma Tarihi : 10. 09. 2021 Duyurular Engellilerimiz ve Aileleri için Yeni Dönem Kurs... Bilgi Evleri Yaz Dönemi Kurs Kayıtları Başladı Karadeniz İçin Birlik Olma Vakti Hepimizin Sağlığı için Aşılarımızı Yaptıralım 1 Temmuz'dan İtibaren Çalışma Saatlerimiz 1 Temmuzdan İtibaren Kademeli Normalleştirme Tedbirleri... Lokman Çağırıcı Yeniden MBB Encümen Üyeliğine Seçildi Belediye Başkanımız Lokman ÇAĞIRICI'nın Ramazan Bayramı... Ben de Buradayım Erişilebilir Türkiye 1 2 3 4 5 6 7

Kaynak: Habermetre

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