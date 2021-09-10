BELEDİYEMİZDE COVİD 19 AŞINIZI YAPTIRABİLİRSİNİZ
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BELEDİYEMİZDE COVİD 19 AŞINIZI YAPTIRABİLİRSİNİZ

BELEDİYEMİZDE COVİD 19 AŞINIZI YAPTIRABİLİRSİNİZ
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BELEDİYEMİZDE COVİD 19 AŞINIZI YAPTIRABİLİRSİNİZ10 Eylül 2021 Cuma Günü Belediyemizde Covid 19 Aşınızı Yaptırabilirsiniz.

BELEDİYEMİZDE COVİD 19 AŞINIZI YAPTIRABİLİRSİNİZ

10 Eylül 2021 Cuma Günü Belediyemizde Covid 19 Aşınızı Yaptırabilirsiniz.

Oluşturulma Tarihi : 10. 09. 2021 Haberler Başkan Çağırıcı: "Zabıta, Vatandaşa Belediye Başkanı... Bağcılar Belediyesi'nin Destek Verdiği Eva Team 3. Oldu Bağcılar'da okullarda eğitim ders zilinin çalmasıyla başladı Engellilerimiz ve Aileleri için Yeni Dönem Kurs... Bilgi Evleri Yaz Dönemi Kurs Kayıtları Başladı Bağcılarlı Gençlerden Felaket Bölgesine Yardım Eli Bağcılar'daki Okulların Su Depoları Temizlendi Bağcılar Ailesi Şanlı Zaferin 99. Yılını Coşkuyla Kutladı 30 Ağustos Zaferi için asker, polis, engelli ve... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kaynak: Habermetre

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