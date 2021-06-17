Belediyemizde Çalışma Arkadaşlarımıza Covid-19 Virüsüne Karşı Aşılama Çalışmaları Başladı
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Belediyemizde Çalışma Arkadaşlarımıza Covid-19 Virüsüne Karşı Aşılama Çalışmaları Başladı

Belediyemizde Çalışma Arkadaşlarımıza Covid-19 Virüsüne Karşı Aşılama Çalışmaları Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

#BirlikteÇatalcayız diyerek Çatalca'mıza hizmet için beraber yol yürüdüğümüz Belediye çalışma arkadaşlarımıza Covid-19 virüsüne karşı aşılama çalışmaları Belediyemizde başladı.

#BirlikteÇatalcayız diyerek Çatalca'mıza hizmet için beraber yol yürüdüğümüz Belediye çalışma arkadaşlarımıza Covid-19 virüsüne karşı aşılama çalışmaları Belediyemizde başladı. Bir, birlik ve dayanışma ruhuyla bu zorlu pandemi sürecini aşmamıza artık çok az kaldı.

Bu zorlu süreçte sağlığımız için inanılmaz bir mücadele sergileyen kanatsız meleklerimiz sağlık çalışanlarımıza Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca riyasetinde çok teşekkür ederiz

Kaynak: Habermetre

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Belediyemizde Çalışma Arkadaşlarımıza Covid-19 Virüsüne Karşı Aşılama Çalışmaları Başladı - Haberler
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