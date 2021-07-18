BELEDİYEMİZDE BAYRAMLAŞMA GELENEĞİ BOZULMADI

Kurban Bayramı tüm yurtta heyecanla beklenirken Belediyemiz bu yıl bayramlaşma geleneğini Şehir Parkı'na taşıdı.

Kurban Bayramı tüm yurtta heyecanla beklenirken Belediyemiz bu yıl bayramlaşma geleneğini Şehir Parkı'na taşıdı. Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Yeni Şehir Parkı'nda belediye personelimiz ile bir araya gelerek bayramlaştı. Personelimizle hasbihal eden Başkanımız Pekmezci, Bayburt Belediyesi olarak bir aile olduklarını ifade ederek Bayburt'a hep beraber hizmet ettiklerini söyledi ve yapılacak hizmetler hakkında tavsiyelerde bulundu. Bayramlaşma geleneğini her yıl aksatmadan devam ettirdiklerini, havaların sıcak olmasından dolayı Şehir Parkı'na taşıdıklarını dile getiren Başkanımız Pekmezci, "Bayburt Belediyesi'nin çok değerli personeli, birim amirleri, başkan yardımcıları. Rabbim nice sağlıklı günlerde, nice Kurban Bayramlarını birlikte paylaşmayı bize nasip eylesin. Bizim için bayramların farklı bir anlamı var; dayanışma ruhunun ve dayanışma duygusunun en üst seviyeye çıktığı bir dönemi yaşıyoruz" dedi. Bayburt Belediyesi olarak Bayburt'a hizmet etmek için gayret içerisinde olduklarını kaydeden Başkanımız Pekmezci, "İyisiyle kötüsüyle kafamızdaki düşüncelere göre değil de, bir kamu hizmeti yapan bir kurumun mensupları olarak aynı gaye uğrunda bir araya toplanan insanlarız. Bizim amacımız Bayburt halkına hizmet etmektir. Ailemizle birlikte güzellikleri paylaşalım istiyorum. Rabbim bu güzellikleri sağlık ve sıhhat içinde çoluk çocuğumuzla birlikte helal lokma yiyerek bize o bayramları nasip eylesin diyorum. Size şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu. Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci daha sonra Belediye Başkan Yardımcılarımız Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk ile birim müdürlerimiz ve tüm belediye personelimizle tek tek bayramlaştı.

Kaynak: Habermetre