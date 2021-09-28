Belediyemizce İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Yardımları Devam Ediyor…

KARS (Habermetre) - Vali/Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatıyla ihtiyaç sahibi ailelere yapılan gıda ve hijyen paketi yardımlarımız devam ediyor. Belediyemiz ve Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğinde belirlenen 250 aileye gıda ve hijyen paketinden oluşan yardımları, Belediye ekiplerimizce vatandaşların adreslerinde yapılmaktadır.

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