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Belediyemiz Zabıta Ekiplerinden Dilenci Denetimi

Belediyemiz Zabıta Ekiplerinden Dilenci Denetimi
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün talimatlarıyla; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekipleri il genelinde vatandaşlarımızın dini ve vicdanı duygularını kullanarak para toplayan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün talimatlarıyla; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekipleri il genelinde vatandaşlarımızın dini ve vicdanı duygularını kullanarak para toplayan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından özellikle cami önleri ve yoğun olarak kullanılan ana arterleri mesken tutan dilencilere yönelik denetimler aralıksız olarak devam edecek.

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