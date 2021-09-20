Belediyemiz Zabıta Ekiplerinden Dilenci Denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediyemiz Zabıta Ekiplerinden Dilenci Denetimi

Habermetre - Haberler | Toplum
Belediyemiz Zabıta Ekiplerinden Dilenci Denetimi

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün talimatlarıyla; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekipleri il genelinde vatandaşlarımızın dini ve vicdanı duygularını kullanarak para toplayan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün talimatlarıyla; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekipleri il genelinde vatandaşlarımızın dini ve vicdanı duygularını kullanarak para toplayan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından özellikle cami önleri ve yoğun olarak kullanılan ana arterleri mesken tutan dilencilere yönelik denetimler aralıksız olarak devam edecek.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gökhan Çıra Oğuzhan Koç Amelia Hamlin Özge Özpirinçci
Spor Mesut Özil Fatih Terim Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Belediyemiz Zabıta Ekiplerinden Dilenci Denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 16:53:01. #1.17#