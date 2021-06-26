Belediyemiz Yüzme Havuzu Kurslar İçin Hazırlanıyor 26 Haziran 2021, 00: 45
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Belediyemiz Yüzme Havuzu Kurslar İçin Hazırlanıyor 26 Haziran 2021, 00: 45

Belediyemiz Yüzme Havuzu Kurslar İçin Hazırlanıyor 26 Haziran 2021, 00: 45
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Belediyemiz yüzme havuzu, yaz spor okullarına katılacak çocuklarımıza hizmet verebilmek için özenle hazırlanıyor.

Belediyemiz yüzme havuzu, yaz spor okullarına katılacak çocuklarımıza hizmet verebilmek için özenle hazırlanıyor.

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan yüzme kurslarının bu yıl yapılacak olması yüzme öğrenmek isteyen minikleri sevindirdi. Kurs öncesi ise yüzme havuzu bakım ve onarımdan geçirilerek çocuklar için hazır hale getiriliyor. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yüzme havuzunda başlatılan bakım, onarım çalışmaları kapsamında havuzun iç temizliği yapılarak fayansları yenilendi. Yüzme havuzu binası bakım ve onarımdan geçirilerek dış sıvaları yenilendi. Binanın boya ve badana işlemleri sürerken havuz suyla doldurulduktan sonra su pompalarının bakımı yapılarak filtreleme sistemi de kontrol edilecek. Ekipler çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ederken Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen yüzme kursuna başvuru yapan minik öğrenciler de kursların başlamasını büyük bir heyecanla bekliyor.

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Belediyemiz yüzme havuzu, yaz spor okullarına katılacak çocuklarımıza hizmet verebilmek için özenle hazırlanıyor.

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan yüzme kurslarının bu yıl yapılacak olması yüzme öğrenmek isteyen minikleri sevindirdi. Kurs öncesi ise yüzme havuzu bakım ve onarımdan geçirilerek çocuklar için hazır hale getiriliyor. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yüzme havuzunda başlatılan bakım, onarım çalışmaları kapsamında havuzun iç temizliği yapılarak fayansları yenilendi. Yüzme havuzu binası bakım ve onarımdan geçirilerek dış sıvaları yenilendi. Binanın boya ve badana işlemleri sürerken havuz suyla doldurulduktan sonra su pompalarının bakımı yapılarak filtreleme sistemi de kontrol edilecek. Ekipler çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ederken Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen yüzme kursuna başvuru yapan minik öğrenciler de kursların başlamasını büyük bir heyecanla bekliyor.

Kaynak: Habermetre

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Belediyemiz Yüzme Havuzu Kurslar İçin Hazırlanıyor 26 Haziran 2021, 00: 45 - Haberler
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