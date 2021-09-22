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BELEDİYEMİZ VE EMNİYETTEN, ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ

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BELEDİYEMİZ VE EMNİYETTEN, ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ

Trafik Zabıta Amirliğimiz ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Trafik Zabıta Amirliğimiz ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Belediyemiz Trafik Zabıta Amirliği ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 'Avrupa Hareketlilik Haftası' dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler İlkokulu öğrencilerine trafik ve trafik güvenliği eğitimi verildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları ile Trafik Amirliğimizde görevli memurlar tarafından verilen eğitimlerde öğrencilerin dikkat etmeleri gereken konular üzerinde duruldu.

Eğitime katılan öğrenciler ve eğitimciler, kendilerini bilgilendiren görevlilere teşekkür etti.

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