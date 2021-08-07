BELEDİYEMİZ ÜST YAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 06 2021, 17: 30

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimiz tarafından devam eden yol düzenleme çalışmaları kapsamında ihtiyaç görülen noktalarda bölgesel asfaltlama, kilit taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. İlçemizin ana alter, ara sokak ile caddelerinde oluşan çukur ve benzeri nedenlerden dolayı halkın sıkıntı yaşamaması için bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam edecek.

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Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimiz tarafından devam eden yol düzenleme çalışmaları kapsamında ihtiyaç görülen noktalarda bölgesel asfaltlama, kilit taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. İlçemizin ana alter, ara sokak ile caddelerinde oluşan çukur ve benzeri nedenlerden dolayı halkın sıkıntı yaşamaması için bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam edecek.

Kaynak: Habermetre