Belediyemiz Temizlik İşleri Ekipleri Bayram Boyunca Görev Başındaydı
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Belediyemiz Temizlik İşleri Ekipleri Bayram Boyunca Görev Başındaydı

Belediyemiz Temizlik İşleri Ekipleri Bayram Boyunca Görev Başındaydı
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Belediyemiz, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde kurban satış ve kesim alanı olarak belirlenen noktaların temizlik çalışmalarını tamamlarken, belediye ekiplerinin bayram boyunca 7/24 titizlikle yürüttüğü temizlik çalışmaları, vatandaşların takdirini topladı.

Belediyemiz, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde kurban satış ve kesim alanı olarak belirlenen noktaların temizlik çalışmalarını tamamlarken, belediye ekiplerinin bayram boyunca 7/24 titizlikle yürüttüğü temizlik çalışmaları, vatandaşların takdirini topladı.

Belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı'nın ilk gününden son gününe kadar vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamaması için gece gündüz demeden çöp toplamanın yanı sıra temizlik ve dezenfekte çalışmalarını da yaptı.

Bayram Boyunca Ekiplerimiz Görev Başındaydı

Kurban Bayramı süresinde gece ve gündüz olmak üzere çift vardiya şeklinde çevre temizliği yapılarak çöplerin toplandığını belirten Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, "Paylaşmanın dayanışmanın, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin sergilendiği bir Kurban Bayramını daha geride bırakmış bulunuyoruz. Belediyemizce; hemşerilerimizin bayramlarını en güzel şekilde geçirmeleri için azami gayret gösterilmiştir. Kurban Bayramı süresinde Belediyemizin Temizlik İşleri ekipleri gece gündüz demeden, kurban atıkları toplayarak vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmeleri sağlanmıştır. Bu vesileyle bayram süresince özveriye çalışan Belediye ekibimizi tebrik ediyor, bizlere destek olan hemşerilerimize teşekkür ediyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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