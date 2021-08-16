Belediyemiz Kastamonu'ya da Yardım Elini Uzattı
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Belediyemiz Kastamonu'ya da Yardım Elini Uzattı

Belediyemiz Kastamonu'ya da Yardım Elini Uzattı
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediyemiz Kastamonu'da sel felaketinden dolayı mağdur olan vatandaşlara yardım elini uzatarak gıda ve giyecek desteği gönderdi.

Belediyemiz Kastamonu'da sel felaketinden dolayı mağdur olan vatandaşlara yardım elini uzatarak gıda ve giyecek desteği gönderdi.

Daha önce Manavgat'ta ve Osmaniye'ye yangın söndürme ve soğutma çalışmaları için su tankeri gönderen Belediyemiz sel felakatinden dolayı ağır yara alan Kastamonuya iki kamyon gıda kolisi, mont, bot, çocuk bezi, çizmenin yanısıra iki tırda su gönderdi.

Kastamonulu Kardeşlerimizin Yanındayız

Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu zor günler geçiren Kastamonu halkının yanında olduklarını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak bu zamana kadar nerede mağdur varsa oraya yetişmeye çalıştık. Geçtiğimiz günlerde ciğerimizi yakan orman yangınlarında Manavgat ve Osmaniye'ye söndürme ve soğutma çalışmaları için su tankeri ve personel gönderdik. Şimdi de sel felaketinden mağdur olan Kastamonulu kardeşlerimize iki kamyon gıda kolisi, mont, bot, çocuk bezi, çizmenin yanısıra iki tırda su gönderdik. Biz büyük bir ülkeyiz yaralarımızı hep beraber omuz omuza bir birimize kenetlenerek saracağız. Yaşanan sel felakefinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerken yaralı kardeşlerimizede acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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