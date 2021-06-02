Belediyemiz Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Belediyemiz Haziran ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, Başkanlığında yapıldı.

Belediyemiz Haziran ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, Başkanlığında yapıldı.

Belediyemizin Meclisi Haziran ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 12 maddenin 7'si İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 4'ü Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilirken 1 madde de ise komisyona süre verildi.

Şahinbey Belediye Meclisimiz Haziran ayı 2. oturum toplantısını 04 Haziran 2021 Cuma günü saat 16. 00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

Kaynak: Habermetre