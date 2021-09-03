Belediyemiz Eylül Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Belediyemiz Eylül ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, Başkanlığında yapıldı.

Belediyemiz Eylül ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, Başkanlığında yapıldı.

Belediyemizin Meclisi Eylül ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 13 maddenin 8'i İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 4'ü Plan Bütçe Komisyonu'na, 1 madde de ise Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na doğal afetlerde kullanılmak üzere 30. 000. 000 TL'ye kadar yardım yapabilmesi için yetki verilmesi gündeme alındı ve gündem maddeleri oy birliği ile komisyonlara sevk edildi.

Belediyemiz Meclisi Eylül ayı 2. oturum toplantısını 03 Eylül 2021 Cuma günü saat 16. 00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

Kaynak: Habermetre