Belediyemiz 10.000.000 TL ile 'Bende Varım' Dedi
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Belediyemiz 10.000.000 TL ile 'Bende Varım' Dedi

Belediyemiz 10.000.000 TL ile 'Bende Varım' Dedi
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediyemiz, Ağustos ayı meclisinde yangın ve sel felaketlerinden etkilenen şehirler için almış olduğu 10. 000. 000 TL'lik destek kararını yerine getirerek 'Bende Varım' projesine destek verip AFAD'ın hesabına 10. 000. 000 TL yardımda bulundu.

Belediyemiz, Ağustos ayı meclisinde yangın ve sel felaketlerinden etkilenen şehirler için almış olduğu 10. 000. 000 TL'lik destek kararını yerine getirerek 'Bende Varım' projesine destek verip AFAD'ın hesabına 10. 000. 000 TL yardımda bulundu.

Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın başlatmış olduğu 'Bende Varım' destek kampanyasına Şahinbey Belediyesi Meclis Üyeleri'nin de desteği ile yangın ve sel felaketlerinden etkilenen şehirler için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) hesabına 10. 000. 000 TL'lik destekte bulundu. İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, Şahinbey Belediyesi'nin yapmış olduğu 10. 000. 000 TL'lik yardımı Twitter hesabından paylaştı.

Vatandaşlarımızın Yarasını Bilikte Saracağız

Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu yaşanan yangın ve sel felaketlerinden olumsuz etkilenen vatandaşlar için Şahinbey Belediyesi olarak destek olduklarını belirterek, "Manavgat ve Osmaniye'deki yangınları söndürme ve soğutma çalışmaları için su tankeri ve personel, Kastamonu'daki sel felaketi için gıda, giyim, iş makinası ve ŞAHKUT ekibini göndererek destekte bulunduk. Bunların dışında Ağustos ayı Meclis kararı ile yangın ve sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlarımıza destek olmak için 10. 000. 000 TL'lik destek kararı almıştık. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) başlatmış olduğu 'Bende Varım' projesine destek olarak 10. 000. 000 TL'yi AFAD'ın hesabına aktardık. Vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasında katkımızın olması bizleri oldukça mutlu eder" dedi.

Kaynak: Habermetre

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