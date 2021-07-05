Belediyelerin işçi kıyafetleri Seyhan Dikimevi'nden
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Belediyelerin işçi kıyafetleri Seyhan Dikimevi'nden

Belediyelerin işçi kıyafetleri Seyhan Dikimevi'nden
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Seyhan Belediyesi "Dikimevi" kamu kurumlarından aldığı siparişleri teslim etmeye devam ediyor.

Seyhan Belediyesi "Dikimevi" kamu kurumlarından aldığı siparişleri teslim etmeye devam ediyor.

Daha önce Adana'nın Karataş ve Osmaniye'nin Yarbaşı belediyelerinin işçi kıyafetlerini sipariş üzerine dikip teslim eden Seyhan Belediyesi Dikimevi, yazlık 903 işçi tişörtü ile 626 işçi pantolonunu dikerek Ceyhan Belediyesi yetkililerine teslim etti.

Hem belediye personelinin hem de diğer belediyelerin işçi kıyafetleri ile dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara kıyafet, bez maske, çanta, eşarp, seccade ve daha birçok ürünün üretildiği Dikimevi'nde, Covid-19 pandemisinin görülmeye başlandığı ilk dönemde Türkiye'de ilk bez maske üretimi gerçekleştirilerek, üretilen 750 bin bez maske kamu kurumlarına dağıtılmıştı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, üretimin kalkınmanın en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, "Her alanda üretim felsefesiyle kurduğumuz Dikimevi aracılığıyla önce kendi personelimizin, ardından diğer belediyelerin işçi kıyafetlerini ürettik. Dikimevi'miz Seyhan'a değer katıyor. Kadınlar üretiyor, Seyhan kazanıyor, kazandığımızı yine Seyhanlı vatandaşlarımıza hizmet için kaynak olarak kullanıyoruz" diye konuştu. - ADANA

Belediyelerin işçi kıyafetleri Seyhan Dikimevi'nden
Belediyelerin işçi kıyafetleri Seyhan Dikimevi'nden
Belediyelerin işçi kıyafetleri Seyhan Dikimevi'nden
Belediyelerin işçi kıyafetleri Seyhan Dikimevi'nden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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