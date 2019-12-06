Belediyelerin dijital dönüşümü Samsung İnovasyon Merkezi'nde tartışıldı

06.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:36

Samsung Electronics Türkiye tarafından düzenlenen "Belediyelerde Dijital Dönüşüm Etkinliği"nde teknolojinin belediyecilik ve kurumlardaki kullanım alanları ele alındı.

Şirket açıklamasına göre, Samsung Electronics Türkiye ve Mobisis iş birliğiyle Samsung İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen Belediyelerde Dijital Dönüşüm Etkinliği, teknoloji sistemlerini İstanbul ilçe belediyeleri ile buluşturdu.

Etkinlik, Samsung Kurumsal Satış Direktörü Murat Atıcı, Samsung Kurumsal Çözüm Direktörü Tuğbay Aşkın, Mobisis Kurumsal Satış Direktörü Özkan Çeneli ve Küçükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Çağdaş Mersinlioğlu'nun belediyelerde dijital dönüşüm vizyonlarını açıkladıkları açılış konuşmalarıyla başladı.

Bağcılar, Başakşehir, Bahçelievler, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Kadıköy, Küçükçekmece ve Sultangazi belediyelerinden yöneticiler katıldığı etkinlikte, teknolojinin belediyecilik ve kurumlardaki kullanım alanları ve uygulamaların sağladığı yararlar konuşuldu.

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Çağdaş Mersinlioğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelin ardından; mobil cihazlarda güvenlik ve yönetim platformları, RFID ile demirbaş takip sistemi, saha kullanımında öne çıkan mobil cihazlar, kağıtsız ofis, biyometrik imza, mobil ödeme sistemleri, mobil e-arşiv çözümleri tanıtıldı.

"Kamu yönetiminde dijital dönüşüm gerekli hale geldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Kurumsal Satış Direktörü Murat Atıcı, insan hayatında yoğun olarak kullanılmaya başlanılan bilişim teknolojilerinin, kurumsal hayatta ve kamu yönetiminde de dijital dönüşümü gerekli hale getirdiğini belirtti.

Samsung Kurumsal Çözüm Direktörü Tuğbay Aşkın da, sahada kullanılan dayanıklı mobil cihazların çözümlerle birlikte kamu hizmetlerinde yaygınlaştırılmasının, belediyecilikte daha etkin, hızlı ve her yerden hizmet verebilen bir sisteme geçiş yapılmasını sağlayacağını aktararak, "Bilişim altyapısının bir parçası haline gelen mobil cihazlar ve uygulamaların etkin yönetimi de başarılı ve kesintisiz hizmet sürekliliğinin ana bileşeni olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA